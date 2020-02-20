Mikaela Spielberg kendisi için oluşturduğu kariyer planı hakkında 73 yaşındaki babası Steven Spielberg ile 66 yaşındaki annesi Kate Capshaw'ı bilgilendirdiğini de anlattı. Mikaela "Benim kariyer tercihimle ilgili olarak son derece destekleyici davrandılar" diye konuştu.

FaceTime üzerinden The Sun gazetesine verdiği röportajda kariyeriyle ilgili açıklama yapan Mikaela Spielberg, anne ve babasının önceliğinin kendi güvenliği olduğunu belirterek, böyle bir kariyer oluşturmaya "birilerini incitip kırmak için ya da birilerine kin duyduğu için değil, bedenini, kazançlı bir yolla onurlandırmak için karar verdiğini" anlattı.

Geleneksel bir alanda kariyer oluşturmanın ruhunu tatmin etmeyeceğini belirten Mikaela Spielberg, seçtiği bu iş sayesinde kendine güven duymaya başladığını da anlattı. Genç kadın, henüz küçük bir çocukken "yırtıcı hayvanlar" diye tanımladığı kişilerin tacizine uğradığını, bunun da psikolojik sorunlara yol açtığını anlattı.

'Başka insanları tatmin etmek, şiddete uğramadığını hissetmek'

47 yaşındaki Chuck Pankow ile nişanlı olan Mikaela Spielberg, onun da kendisini desteklediğini anlattı. Spielberg, şu ana kadar kendi çektiği ve tek başına rol aldığı yetişkin filmlerini bu alanda ünlü olan bir internet sitesinde paylaşıyordu.Mikaela Spielberg, amacının özel müşteriler için erotik şovlar düzenlemek olduğunu ve dansçı lisansı almayı amaçladığını da anlattı. Genç kadın böyle bir kariyer oluşturmasındaki en önemli amacı da "Başka insanları tatmin etmek, ama bu sırada başkaları tarafından şiddete uğramadığını hissetmek" olduğunu da belirtti.

Steven Spielberg, sinemanın usta yönetmenlerinden biri. Bol ödüllü yönetmen ve eşinin altı tane çocuğu bulunuyor.

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