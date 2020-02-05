Ünlü yönetmen Tunca Yönder hayatını kaybetti

Tunca Yönder 1938 yılında Ankara da doğdu. Üniversite lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1963'te Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş kadrosu'nda yer aldı.

1968 yılında Halk Oyuncuları'na geçti. 1970 yılından sonra sadece televizyon ve sinema ile ilgilendi. Tunca Yönder, 6 şubat 1969 gecesi TRT Ankara Televizyonu'nda yayınlanan ilk TV draması Şair Evlenmesi'nin yönetmenliğini yaparak Türk televizyonlarının ilk drama yönetmeni unvanını aldı.

Binin üzerinde reklam filmine imza attı

1970'de başlayan çağdaş Türk reklamcılığının ilk üç yönetmeninden biri olan Yönder'in yönetmen ve yapımcı olarak binin üzerinde reklam filmine imza attı.

Üvey Baba ve Küçük Besleme uyarlamaları beğeni toplamıştı

Özel televizyonların açılmasıyla birlikte yeni drama uyarlamaları da yaptı. Bunlardan, Kemalettin Tuğcu'nun Üvey Baba ve Küçük Besleme eserlerinin uyarlamaları büyük beğeni toplamış, uzun süre yayında kaldı.



