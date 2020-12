Cem Talu bol bol yürüyüş yaptığı pandemi döneminde yaşadığı ve gözlemlediği İstanbul’u yeni iPhone12Pro ile çekmek istemiş. Çekmeye başladıktan sonra, kendisine “biraz da şu bölgeden mi çeksem?”, “İstanbul’u şöyle bir açıdan nasıl yakalarım?”, “köprüyü en yakın nereden, saat kaçta çekebilirim?” gibi sorular sorarak çekimi ve de gününü daha eğlenceli hale getirdiğini söyleyen Talu yaşadığı bölgenin değişik anlarını gösterebilmek için hızlı çekim video kullanmaya karar vermiş.

Cem Talu videoyu düzenlemek için farklı uygulamaları denediğini belirtiyor ancak iPhone’nun kendi kamera uygulamasından daha çok memnun kaldığını ve hem çok basit hem de en iyi sonuçları orada yakaladığını ekliyor. Videonun montajını Final Cut Pro ile gerçekleştiren Talu, süreçte en zor kısmın yakaladığı yüzlerce görüntü arasından seçim yapmak olduğunu söylüyor.

Boğaza duyduğu aşkı ultra geniş açı filme aldı

Yönetmen Mu Tunç, iPhone 12 Pro ile Boğaz’dan çektiği Ultra Geniş kamera görüntülerinden oluşan kısa filmiyle, yaşadığımız bu garip zamanlarda, doğup büyüdüğü şehir olan İstanbul'a sevgisini herkesle paylaşmak istemiş. “Boğaz Aşkı” filmiyle, dünyada yeni gelişen “dikey sinema” hareketinin de ülkemizdeki önemli örneklerinden biri olmasını hedefleyen Mu Tunç, kendisini “İstanbul’u sahiplenen bir yönetmen” olarak tanımlıyor ve artık gelişen teknolojiyle eskisi gibi ekipmanlara ihtiyaç olmadan, cebindeki iPhone 12 Pro ile istediğini, gönlünden geçtiği şekilde çekebildiğini belirtiyor.

Mu özellikle yeni iPhone 12 Pro ile birlikte “dikey sinema” örneği bir film yapmak istemiş, çünkü geleceğin dijital formatlarından birinin “dikey sinema” olacağına inandığını belirtiyor ve ekliyor: "Çağımızın “sinema salonu” kesinlikle artık “cep telefonu ekranı” ve bu ekranı doğru kullanan mantıkta filmlere ihtiyaç duyuluyor, bu nedenle özellikle bu filmi geleceğe bir mesaj olabilmesi ve yeni gelen genç sinema hareketine bir mesaj niteliğinde “dikey sinema” olarak yapmak istedim."

İstanbul'un kendisine kazandırdıklarını, onun görsel güzelliğini onore ederek paylaşmak isteyen yönetmen iPhone 12 Pro kullanmaya başladıktan sonra gece modu özelliğinden ve Ultra Geniş kameradan çok etkilendiğini belirtiyor. Gece Modu özelliği ile neredeyse zifiri karanlıkta çektiği karelerin ışıkla belirgin olduğunu belirten yönetmen özellikle istanbul’u gece çekerken inanılmaz kareler yakaladığını ekliyor.

Mu çekim sırasında herhangi bir gimbal kullanmadığını ve düzenlemeye ihtiyaç duymadığını ekliyor.

En çok şaşırtan gelişme LIDAR teknolojisi oldu

İstanbul’un kendine has keşmekeşini görsel sanatçılar için muazzam bir hazine olarak tanımlayan Berat Tunç, insanların aynı yollarda apayrı hikayelere denk geldiğini düşünüyor. Bu sebeple her zaman elinin altında olan iPhone’u ile kaçırmadan bu hikayeleri anında kayda almak istemiş. Kişisel projelerinde sadece iPhone ile çekilen ve montajlanan içerikler üretmeyi deneyen yönetmen geçen sene ilk çalışmasını iPhone 11 Pro ile çekip kurguladığı 'WE ARE HERE ISTANBUL' videosuyla yaptığını belirtiyor.

iPhone ile İstanbul videosunda özellikle Ultra Geniş kamerayı kullanan Tunç, istediği sinematografik etkiyi bu şekilde sağladığını belirtiyor. iPhone 12 Pro’nun 10bit görüntü kaydediyor olması sayesinde renk testlerinde olumlu sonuç verdiğini ekliyor.

iPhone 12 Pro deneyiminde kendisini en çok şaşırtan gelişmenin LIDAR teknolojisi olduğunu belirten yönetmen, AR teknolojisiyle kendi video anlayışına uygun içerikler üretmek için kafa yormaya başladığını ekliyor.

İstanbul çekiminde iPhone 12 Pro’nun kamera uygulaması ile çeken Tunç, düzenleme için Videoleap uygulamasını kullanmış. Yönetmen şu aralar TRT Belgesel kanalı için Şehirden Uzakta isimli bir belgesel dizisi yönetiyor.

Instagram’da Audiosoup hesabından paylaşımlar yapan fotoğrafçı ve gezgin Çiler Geçici iPhone 12 Pro’yu eline aldığı gibi kamera özelliklerini test etmek istemiş. İlk fırsatta kendini sokağa atan Geçici, gün batımında ve ışıklar yanmaya başladığında çekim yapmak için Galata Köprüsü’ne koşmuş. Gün batımı saatlerinde Haliç gerçekten harika fotoğraf verdiğini belirten fotoğrafçı havanın kararmaya başlamasından itibaren Gece Modu'nun kendini belli ettiğini söylüyor.

iPhone 12 Pro’nun Gece Modu’nun canlı renklerde, keskin, aydınlık fotoğraflar çekmesini sağladığını belirten Geçici, diyafram açıklığının f/1.6 olmasının da Geniş kamerada çok işine yaradığını ekliyor. Fotoğrafçı en kısa zamanda LIDAR özelliğini denemek istediğini ve gece portreleri çekmek için tekrar çekime çıkmayı planlıyor. Loş ışıkta hızlı netleme yapabilmek için bu özelliğin harika olduğunu ekliyor.





