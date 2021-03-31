Ünlü Youtuber Çağdaş Işıl’dan Youtuber kanalı için tavsiyeler

Profesyonel olarak danışmanlık yapan ve dijital platformlarda özel içerikler üretmeye devam eden ,

Öncelikle içeriklerin özgün olmasına dikkat çeken youtuber Çağdaş Işıl, kanalınızın teması ne olursa olsun, içeriklerin özgün olması ve görsellerin çekici olmasının önemli olduğunu söyledi.

Sunulan içeriklerin kısa, net ve içeriği en iyi ifade edecek başlıkların seçilmesi gerektiğini ifade eden Işıl, başarılı olmak için, içeriklerin en önemli nokta olduğunu belirtti.

Çağdaş Işıl Kimdir?

Samsun’da 1986 yılında dünyaya gelen Çağdaş Işıl, başkent Ankara’da büyüdü. Müziğe olan ilgisini hiç kaybetmedi. Üniversite eğitimi için İzmir’e yaşadı. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Çağdaş Işıl; müzikten kopmadan, hayatını dijital dünyada profesyonelleşerek yön vermeye devam ediyor.



