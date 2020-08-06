Ünlü YouTuber Jake Paul’un evini FBI bastı

YouTube’un en ünlü isimlerinden biri olan Jake Paul’un evini FBI ekibi bastı. Yetkililer bunun nedenini söylemedi. Sadece araştırmanın bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirttiler. Memurların mülkten silah topladığı görüldü.

Paul, Arizona'da yağma suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve yakın zamanda halk sağlığı emirlerini bozduğu iddia edilen bir parti düzenledi.

23 yaşındaki Paul'un YouTube'ta 20 milyondan fazla takipçisi var.

Bir FBI temsilcisi yaptığı açıklamada, "FBI, devam eden bir soruşturmayla bağlantılı olarak Calabasas'taki bir rezidansta federal arama emri yürütüyor" dedi.

Arama emrini destekleyen beyan bir yargıç tarafından mühürlendi ve bu nedenle soruşturmanın niteliği hakkında yorum yapılması yasaklandı. Tutuklama ise planlanmamıştı.

Havadan alınan görüntüler, ateşli silahların Paul’un evinden araştırmacılar tarafından evden çıkarıldığını gösteriyor.

Yerel ABC istasyonuna göre, bu silahlar, bahçedeki bir jakuzinin yanında bulunan uzun bir alandaydı.

Haziran ayında Paul, George Floyd'un ölümünden sonra bir alışveriş merkezinde düzenlenen protesto sırasında Arizona'nın Scottsdale kentinde tutuklandı. Polis, yağma başladıktan sonra gösteriyi bir ayaklanma ilan etti.

Ünlü YouTuber, temmuz ayındaysa Calabasas’daki evinde, yüz maskesi ve diğer sosyal mesafe önlemlerine dikkat edilmeyen ve gün boyunca süren bir parti düzenledi. Bu parti, artan corona virüs vakaları sebebiyle fazlasıyla eleştirilmişti.