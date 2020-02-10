Magazin Ünlüler arasında estetikte son trend: Doktor beni ona benzet

Ünlüler arasında estetikte son trend: Doktor beni ona benzet

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Ünlüler arasında estetikte son trend: Doktor beni ona benzet

Estetik cerrahları sahne ve podyumun yıldızlarını birbirine benzetmeye başladı.

10 Şubat 2020, Pazartesi 07:30 Son Güncelleme:
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Adını vermek istemeyen ünlü bir doktor “Fotoğrafları Instagram’da beğenip ‘Ben de böyle dudak, burun, çene istiyorum’ diye geliyorlar. Ben asla yapmıyorum. Ama yapan cerrahlar var, sonuç ortada” dedi.

Aleyna ve Hadise adeta abla-kardeş oldu

Dudak ve şakaklarına dolgu yaptıran Aleyna ile şakak, dudak ve çenesine dolgu koyduran Hadise adeta abla-kardeş gibi oldu.

'İkizler mi?'

Kaşlarını çektiren, burun, dudak ve çenesine dolgu yaptıran Özge Ulusoy ile dudaklarını dolguyla şişiren Şevval Şahin için ‘İkizler mi?’ yorumları yapılıyor.


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