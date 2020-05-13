Magazin Ünlüler kuaföre koştu: Hepimiz pala gibi olmuştuk

Ünlüler kuaföre koştu: Hepimiz pala gibi olmuştuk

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Ünlüler kuaföre koştu: Hepimiz pala gibi olmuştuk

Corona virüs nedeniyle kapanan berber ve kuaförlerin 11 Mayıs’ta yeniden açılmasıyla birlikte ünlü isimler kuaföre koştu. Hakan KIRARSLAN / POSTA

13 Mayıs 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Tüm dünyayı etki altına alan corona virüs nedeniyle geçen martta kapanan berber ve kuaförler 11 Mayıs’ta yeniden açıldı. Magazinin ünlü isimleri de randevularına ve hijyen kurallarına sadık kalarak soluğu abonesi oldukları kuaförlerde aldı. Banu Zorlu dün Nişantaşı’ndaydı. Kişisel bakımı 5.5 saat sürdü. Manikür, pedikür yaptırdı. Genç oyuncular Bahar Şahin ile Nilperi Şahinkaya da ilk günden bakıma giren isimler arasındaydı.

'Hepsi artık geride kalsın'

Karantina günlerini evinde temizlik ve yemek yaparak geçiren Nurgül Yeşilçay dün Bebek’teydi. 4 saat kaldığı kuaförden çıkarken “Hepimiz pala gibi olmuştuk! Şimdi çok mutluyum, şahaneyim. Kuaförler tam zamanında açıldı” dedi. Sonra ekledi: “Evde oturmaktan sıkıldım. Bundan sonra ne yemek yapmak istiyorum, ne de temizlik. Hepsi artık geride kalsın. Elimi sıcak sudan, soğuk suya sokmayı bile düşünmüyorum.

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