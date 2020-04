Ünlüler size geliyor yeter ki siz evinizde kalın

Ev konseri modası

Konserleri iptal edilen Haluk Levent’in sosyal medya üzerinden yaptığı canlı konser yayını büyük ilgi görünce diğer ünlüler de art arda konserler vermeye başladı. Kalben, Koray Avcı, Funda Arar, Murat Kekilli, Ebru Yaşar, Yalın, Sıla, Yeşim Salkım, Demet Akalın, Soner Sarıkabadayı da ‘evde canlı müzik’ yayını yapan ünlüler kervanına katılanlardan... Sevdiğiniz ünlüleri Instagram hesaplarından takip edin. Her an size bir sürpriz yapabilirler.

Online Wellnes Festival

5 Nisan Pazar günü herkesin kendisinden bir şeyler bulabileceği bu festivali Instagram’dan takip edin. Program: 10.00’da Orkun Karagöz’ün yoga eğitimiyle başlıyor. 14 farklı aktivitenin sunulduğu festival 19.45’te kapanıyor.

Belgesel arşivi

Uluslararası Amsterdam Belgesel Film Festivali uluslararası belgesel eserler arşivini korona salgınında evde kalanlar için online ortamda ücretsiz ulaşıma açtı.

Evde parti

Evde hareketsiz kalanları canlandırmak isteyen DJ ve prodüktör Doğukan Manço, DJ David Şaboy, DJ Doğuş Çabakçor da DJ setinin başına geçip Instagram hesaplarından evlerinin kapısını takipçilerine açtı. Haraketli, dinamik ve enerjik müzik dinleyip dans etmeyi seviyorsanız bu üçlüyü takip edin.

Storytel

Pek çok kitaba sesli olarak erişebildiğimiz uygulama ‘Storytel’, Koronavirüs ile mücadele kapsamında 14 gün olan ücretsiz deneme süresini 30 güne çıkardı.

Seyahat

Bir mobil seyahat uygulaması olan ‘Piri’, şehirlerin bilinmeyen hikayelerini anlatıyor. ‘Piri’ ile Türkiye ve dünyanın pek çok yerini gezip hikayelerini dinleyebilirsiniz.

Keyifli sohbetler

Saba Tümer ve İzzet Çapa her gün Instagram üzerinden evinize konuk olup ünlülerle sohbet ediyor. Gonca Vuslateri ve Celil Nalçakan'ın sürprizlerini de Instagram’dan takip edebilirsiniz.

Müzeleri online gezin

British Museum, Van Gogh Museum, Solomon R. Guggenheim Museum, National Gallery of Art, National Museum of Modern and Contemporary Art Korea, Göreme Açık Hava Müzesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Zeugma, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı’nı ücretsiz online gezebilirsiniz.

New York Metropolitan Operası

Metropolitan Operası her akşam canlı yayın gerçekleştiriyor. New York saatine göre 19.30-03.30 arasında yapılan canlı yayını takip edebilirsiniz.

Berlin Filarmoni Orkestrası

Berlin Filarmoni Orkestrası’nın kapalı olması sebebiyle içerikler dijital ortamda ücretsiz ve online olarak sunuluyor. ‘Berlinphi’ye girip konserleri dinleyebilirsiniz.

Ödüllü yarışma

Hem jüri olana hem şarkı söyleyene kazandıran, para ödüllü yeni nesil mobil ses yarışması olan ‘Bustup’ı ücretsiz olarak indirip, videonuzu yükleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz.