Ünlüler size geliyor yeter ki siz evinizde kalın
COVID-19 salgını sebebiyle tüm dünyada eğlence mekanları, sinemalar kapandı, toplu etkinlikler, konserler, festivaller iptal edildi. Ünlüler, insanları hem evde kalmaya teşvik etmek hem de kendini karantinaya alanlara destek olmak için sosyal medya üzerinden ev konserleri, sohbetler ve kitap okuma gibi her telden etkinlikler başlattı. Artık evde sıkılmaya son. Çünkü sosyal medyada hayat tüm hızıyla devam ediyor. Bekir Saçar / bekir.sacar@posta.com.tr
04 Nisan 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Ev konseri modası
Konserleri iptal edilen Haluk Levent’in sosyal medya üzerinden yaptığı canlı konser yayını büyük ilgi görünce diğer ünlüler de art arda konserler vermeye başladı. Kalben, Koray Avcı, Funda Arar, Murat Kekilli, Ebru Yaşar, Yalın, Sıla, Yeşim Salkım, Demet Akalın, Soner Sarıkabadayı da ‘evde canlı müzik’ yayını yapan ünlüler kervanına katılanlardan... Sevdiğiniz ünlüleri Instagram hesaplarından takip edin. Her an size bir sürpriz yapabilirler.
Online Wellnes Festival
5 Nisan Pazar günü herkesin kendisinden bir şeyler bulabileceği bu festivali Instagram’dan takip edin. Program: 10.00’da Orkun Karagöz’ün yoga eğitimiyle başlıyor. 14 farklı aktivitenin sunulduğu festival 19.45’te kapanıyor.
Belgesel arşivi
Uluslararası Amsterdam Belgesel Film Festivali uluslararası belgesel eserler arşivini korona salgınında evde kalanlar için online ortamda ücretsiz ulaşıma açtı.
Evde parti
Evde hareketsiz kalanları canlandırmak isteyen DJ ve prodüktör Doğukan Manço, DJ David Şaboy, DJ Doğuş Çabakçor da DJ setinin başına geçip Instagram hesaplarından evlerinin kapısını takipçilerine açtı. Haraketli, dinamik ve enerjik müzik dinleyip dans etmeyi seviyorsanız bu üçlüyü takip edin.
Storytel
Pek çok kitaba sesli olarak erişebildiğimiz uygulama ‘Storytel’, Koronavirüs ile mücadele kapsamında 14 gün olan ücretsiz deneme süresini 30 güne çıkardı.
Seyahat
Bir mobil seyahat uygulaması olan ‘Piri’, şehirlerin bilinmeyen hikayelerini anlatıyor. ‘Piri’ ile Türkiye ve dünyanın pek çok yerini gezip hikayelerini dinleyebilirsiniz.
Keyifli sohbetler
Saba Tümer ve İzzet Çapa her gün Instagram üzerinden evinize konuk olup ünlülerle sohbet ediyor. Gonca Vuslateri ve Celil Nalçakan'ın sürprizlerini de Instagram’dan takip edebilirsiniz.
Müzeleri online gezin
British Museum, Van Gogh Museum, Solomon R. Guggenheim Museum, National Gallery of Art, National Museum of Modern and Contemporary Art Korea, Göreme Açık Hava Müzesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Zeugma, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı’nı ücretsiz online gezebilirsiniz.
New York Metropolitan Operası
Metropolitan Operası her akşam canlı yayın gerçekleştiriyor. New York saatine göre 19.30-03.30 arasında yapılan canlı yayını takip edebilirsiniz.
Berlin Filarmoni Orkestrası
Berlin Filarmoni Orkestrası’nın kapalı olması sebebiyle içerikler dijital ortamda ücretsiz ve online olarak sunuluyor. ‘Berlinphi’ye girip konserleri dinleyebilirsiniz.
Ödüllü yarışma
Hem jüri olana hem şarkı söyleyene kazandıran, para ödüllü yeni nesil mobil ses yarışması olan ‘Bustup’ı ücretsiz olarak indirip, videonuzu yükleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz.