Ünlüler tercih ediyor

Kourtney Kardashian, Sonbahar 2019 TommyXZendaya koleksiyonundan yılan derisi baskılı deri blazer ceket giydiği bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı.

Müzisyen Ellie Goulding, “The Late Late Show with James Corden” programına TOMMY HILFIGER tasarımlarıyla konuk oldu. Ellie Goulding’in tercihleri, TOMMY JEANS koleksiyonundan yüksek belli düz paça jean pantolon ile TOMMY HILFIGER koleksiyonundan logolu kemer oldu.

Müzisyen Nina Nesbitt ise bir Instagram yayınında ve fotoğrafında TOMMY HILFIGER giydi. Nina Nesbitt, TOMMY HILFIGER koleksiyonundan rahat kesimli beyaz bir tişört tercih etti.



