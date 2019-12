Can Yaman, İspanya’da bir televizyon programına konuk oldu. Bir kadın hayranı Can Yaman'a İspanyolca “Buradan Can Yaman’ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman’ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin” diye sordu.

Can Yaman, stüdyonun arka tarafını göstererek “Arka odaya geçelim” yanıtını verdi. Can Yaman’ın verdiği cevap magazin dünyasını karıştırdı. Sosyal medyada da olay yaratan açıklamaya ünlü isimlerden tepki yağdı.

Gökhan Özoğuz

Allah'ım bir yerden verip bir yerden alıyorsun yarabbim!

Seray Sever

"Yaptığı şey erkekliğe sığmıyor. Eski ilişkisini deşifre etmek, 'libido' üzerinden anlatmak zaten terbiyesizlikti. Bir kadına yapılan terbiyesizlik vardı orada, çok sinirlenmiştim. Şimdi de hayranına arka odada ne gösterecek çok merak ediyorum. Nasıl gösterecek erkekliğini? Erkekliğini nasıl göstereceğini merak ettim. Yaşayan bir varlık olduğunu sadece oradan gösterebiliyor"

"Bir de 'Yakınıma gelip dokun. İstemiyorsan yapacak bir şey yok, sana fırsat vermiştim kaçırdın' diyor. Bu ne ya, bu ne? Allah aşkına bu ne?"

"30 yaşındaki birisi küçük değil, çocuk muamelesi yapamayacağım. Babamın 30 yaşındayken 10 yaşında çocuğu varmış. Bu sözler doğallık değil. Egoyu geçtim, bu kibrin de ötesine geçti. Allah akıl fikir ihsan eylesin. Sabah sabah sinirlerim oynadı. Bu çok büyük terbiyesizlik"

Atilla Taş

Libido yüksek olunca demek, oluyo böyle şeyler. 'Nerede Tarık Akan’lar, Ayhan Işık’lar, Cüneyt Arkın’lar, Kadir İnanır’lar?' Dedirtiyorlar insana. Bi ayağın yere bassın be oğlum.

Dilara Gönder

Can Yaman’a bu kadar yüklenmeyi doğru bulmuyorum. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Belli ki ciddi problemleri var. Hem fiziksel hem de ruhsal. Umarım ailesi tedavi ettirir, yazık lan gencecik çocuk. Siz de almayın garibanı ciddiye. Bak şimdi yine üzüldüm.

Ayda

Kafasını duvara çarpan emoji nerede?

Gonca Vuslateri

Yan odaya geçelim mi dedi?

Fulin

Bir kadına 'Arka odaya geçelim kanıtlayayım' nedir ya! Sıfır nezaket!

Esra Sönmezer

Bence son yılların 'en saçı uzun aklı kısa' açıklaması... Neredeyse dünyaya rezil oluyorduk. İltifat etmeye çalışan bir hayranına arkaya odaya geç vs... diye cevap vereni tarihte hiç gördünüz mü?





