Magazin Ünlülerden sağlık çalışanlarına yeni yıl sürprizi

Ünlülerden sağlık çalışanlarına yeni yıl sürprizi

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Ünlülerden sağlık çalışanlarına yeni yıl sürprizi

Gönderdikleri görüntülü mesajlarla sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan sanatçılar, vatandaşlara da ‘evde kalın’ mesajı verdi. Sağlık çalışanları kendileri için hazırlanan videoyu gözyaşları içerisinde izledi.

01 Ocak 2021, Cuma 14:29 Son Güncelleme:
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Aydın merkez ilçe Efeler’e bağlı Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu’nun çağrısına kayıtsız kalmayan ünlü sanatçılar, koronavirüs salgını dolayısıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan sağlıkçılar için hazırlanan sürprize ortak oldu. Sanatçılar yeni yılı hastanede görev başında karşılayan sağlık çalışanlarına yılbaşı mesajı gönderdi.

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Sanatçılar, görüntülü olarak gönderdikleri mesajlarda sağlık çalışanlarının yeni yıllarını kutlayıp, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Sanatçılar, vatandaşlara da ‘evde kalın’ mesajı vermeyi ihmal etmedi. Sağlık çalışanlarına yeni yılın ilk dakikalarında sürpriz yapılarak Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servislerine kurulan dev ekranlardan sanatçıların mesajları iletildi. Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu hastaneleri ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının yeni yıllarını kutladı ve çiçek takdim etti. Hazırlanan klipte sağlık çalışanlarının yakınları da unutulmadı. Kimi eşi ve çocuğundan, kimi anne ve babasından, kimi de kardeşlerinden gelen yılbaşı mesajlarını izleyen sağlıkçılar, videoları duygu dolu gözlerle izledi.

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, “Hem bir vatandaş, hem bir anne, hem eski bir sağlık çalışanı, hem de bir muhtar olarak sağlıkçıların yanında olmak istedim. Yeni yıla görev başında giren sağlık çalışanlarımıza sürpriz yaparak yüzlerini bir nebze olsun güldürdük. Onlar iyi ki varlar. 2021 bize sağlık getirir inşallah” dedi.

Ailesinden uzakta görevi başında olan Tıbbi Sekreter Sultan Kızılçay, "Çok duygulandık, gözyaşlarımızı da tutamadık. Korona virüs bizi çok yordu. Ailemizden, çocuklarımızdan uzak durmaya çalışıyoruz. Bu bizi psikolojik olarak baya bir hırpalasa da yapacak bir şeyimiz yok. İnşallah bu günler de geçecek” şeklinde konuştu.

Sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Hemşire Songül Çavuş, “Hayatta bu kadar mutlu olduğum bir anı daha hatırlamıyorum. Çok duygulandım. Yeni yılı çocuklarımla kutlamak isterdim ama görev bizim için kutsal, işimizin başındayız. Benim için en güzel yeni yıl hediyesi oldu. Bize her konuda destek olan tüm insanlara özellikle de bu videoda yer alan ünlü isimlere, bizim için bu sürprizi hazırlayan muhtarımız Gurbet hanıma teşekkür ediyorum. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Sadece bunun bilinmesi bizim için yeterli. Vatandaşlarımız evde kalsınlar biz başka bir şey istemiyoruz. Bugünümüze de çok şükür. Allah beterinden saklasın, daha kötü günler göstermesin” diyerek, herkesin yeni yılını kutladı.


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