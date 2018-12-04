19 Kasım'da Çorlu Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen Egemen Töreli (51), T.T. idaresindeki kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Egemen Töreli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ani ölümü ile sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Egemen Töreli'nin cenazesi Çorlu Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

T.T. ise sevk edildiği Çorlu Adliyesi'nde nöbetçi savcı tarafından adli kontrol şartı hükümleri uygulanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen ve yaya geçidinden geçmek isteyen bir kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü sevk edildiği mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Egemen Töreli'nin ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılmasının ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bir dilekçe ile müracaat eden Töreli'nin avukatı Kaan Aytuğ, bilinçli taksir nedeniyle iddianame tanzimi ve şüphelinin tutuklanması talebinde bulundu.

TUTUKLANSIN TALEBİ

Kaan Aytuğ başvuru dilekçesinde, "Şüpheli hakkında işlemlerin bilinçli taksir olarak değerlendirilerek iddianame hazırlanması ile olayın toplumda oluşturduğu infial, şüphelinin gelir durumu ve mesleği değerlendirildiğinde yurt dışına çıkış yasağının hiçbir anlam ifade etmediği, bilinçli taksir olarak değerlendirilmesi durumunda suçun üst sınırının da 9 yıl olacağı değerlendirildiğinde şüphelinin tutuklanmasını da saygılarımızla arz ve talep ederiz" ifadelerine yer verdi.

İHA