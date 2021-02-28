Ünlülerin evinden İstanbul manzaraları

Güler Sabancı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sarıyer’de muhteşem bir malikanede yaşıyor. Kar yağınca Güler Hanım’ın evinin penceresinden Boğaz manzarası farklı bir güzelliğe bürünüyor.

Derin-Ender Mermerci

Sosyetik güzel Derin Mermerci eşi Cem Aydın’dan boşandıktan sonra Taksim’deki evinden taşınarak, annesinin Vaniköy’deki bu muhteşem manzaralı yalısında yaşamaya başladı.

Celal-Şebnem Çapa

Ünlü işletmeci Celal Çapa, Kabataş set üstünde ailesinin sahibi olduğu beş katlı apartmanda yaşıyor. Ev; sol taraftan Boğaz, sağ taraftan da tarihi yarımada, Kadıköy ve adalar manzarasına sahip.

Ömer-Arzu Sabancı

Sabancı Ailesi’nin Boğaz’da 20 yalısı var. Arzu-Ömer Sabancı da Beylerbeyi’ndeki yalılarında yaşıyor. Tarihi yalıdan Boğaz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün gece manzarası rüya gibi.

Tansu Çiller

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Tansu Çiller’in Yeniköy’deki yalısını bilmeyen yok. Rahmetli iş insanı Mehmet Üstünkaya’nın yalısına bitişik olan yalıdan Boğaz başka bir güzel görünüyor.

Ece Sükan

Model Ece Sükan, Bebek’te Boğaz’a sıfır bir apartman dairesinde yaşıyor. Ece, bulduğu her fırsatta dairesinin balkonunda arkadaşlarını misafir edip harika manzaranın keyfini çıkarıyor.

Mehmet Aslan

Gazinocular Kralı olarak bilinen rahmetli Fahrettin Aslan’ın oğlu Mehmet Aslan, Kanlıca’da baba yadigarı harika bir köşkte yaşıyor. Panoramik Boğaz manzaralı köşk inanılmaz güzellikte.

Eren Yorulmazer

Ünlü mimar Eren Yorulmazer, Dolmabahçe sırlarındaki çok katlı bir rezidansın en üst katında oturuyor. Eren’in dairesi hem Boğaz’ın hem de İstanbul’un panoramik manzarasını kuşbakışı görüyor.

Feryal Gülman

Cemiyetin en şık ve zarif hanımlarından Feryal Gülman’ın, Bebek Aşiyan’daki yol yalısının manzarası o kadar büyüleyici ki, zaman zaman bazı diziler ve filmler bu görkemli yalıda çekiliyor.

Ali Ağaoğlu

İş insanı Ali Ağaoğlu, Ortaköy’deki Alarko Holding yönetim binasının olduğu araziyi satın aldı. Vaniköy’de yalıda oturan Ağaoğlu, zaman zamanda Ortaköy’de, bu manzarayı gören evinde kalıyor.

Demet Sabancı

Demsa Group Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı, Kandilli’de Boğaz’ın en güzel tarihi yalılarından birinde yaşıyor. Demet Hanım, yazları muhteşem yalısının bahçesinde görkemli davetler veriyor.

Hacı Sabancı

İş insanı Hacı Sabancı da diğer aile fertleri gibi yalıda yaşıyor. Sabancı’nın Yeniköy’deki 22 odalı tarihi yalısının penceresinden Boğaz başka bir güzel görünüyor.

Hüsnü Özyeğin

Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Dolmabahçe sırtlarında yüksek bir rezidansın en üst teras katında yaşıyor. Dairenin terasında yüzme havuzu bile var.