Türkiye Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nu öldüren kişi yakalandı

Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nu öldüren kişi yakalandı

Türkiye

Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nu öldüren kişi yakalandı

Kamuoyunda 'ünlülerin hocası' olarak Salih Memişoğlu İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada öldürülmüştü. Memişoğlu ve 2 kişiyi öldüren şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

11 Mart 2021, Perşembe 08:38 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir hayvanat bahçesinin içinde bulunan iş yerinde meydana gelen saldırıda, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybetmesi, Osman Ö'nün yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.


Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve takibini sürdüren ekipler, zanlı Mustafa Ö'yü yakaladı. Şüpheli emniyete götürülürken, yürütülen çalışmalar kapsamında olayla ilgili gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.



NE OLDU?

Olay, saat 13.30 sıralarında Çatalmeşe Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir hayvanat bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle hayvanat bahçesine gelen Mustafa Ö., içeride bulunan ve aralarında alacak verecek tartışması olduğu iddia edilen kamuoyunda kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin ve O.Ö ile tartışmaya başladı.

Çıkan kavgada Mustafa Ö., Salih Memişoğlu, Ömer Faruk Zengin ile O.Ö’ye silahla ateş etti. Şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan ziyaretçiler dışarı çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı O.Ö ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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