Ünlülerin Kapadokya aşkı

Tatili bir yaşam tarzı haline getiren ünlüler, Ege ve Akdeniz’in kavurucu yaz sıcağı altında yapılan yaz tatillerini bitirdi. Şimdilerde kargaşadan, gürültüden uzak huzurlu ve dingin bir tatil arayanlar soluğu Kapadokya’da alıyor. Peri bacaları, yeraltı şehirleri, kaleleri, konakları, balon turları, otantik mağara otelleri, seramik ve çömlek atölyeleriyle ünlü tatil beldesini şimdilerde sosyete, sanat ve iş dünyasının ünlüleri istila etmiş durumda. İş insanı Aslı Üstünkaya, sosyetik sima Eda Taşpınar, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ve eski model, oyuncu Berna Arıcı bu hafta Kapadokya’da tatil yapan ünlülerden bazıları.

DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU

Atatürk’ün silah arkadaşı Hüsrev Gerede’nin torunu Bennu Gerede, Türkiye’nin en başarılı fotoğraf sanatçılarından biri. Yıllarca ünlü dergiler ve reklam kampanyaları için fotoğraflar çeken Bennu, mesleğine bir süre ara vermişti. Ünlü fotoğrafçı bu hafta, fotoğraf makinesini eline alıp 23 yıllık sıkı dostu Mehmet Günsür, Selim Bayraktar, Rutkay Aziz ve tarihçi, akademisyen, yazar ve Türk Tarih Kurumu şeref üyesi İlber Ortaylı’nın harika fotoğraflarını çekip sahalara yeniden döndü.

HAVALİMANINDA KORONAVİRÜS KRİZİ

İstanbul Havalimanı’nda Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın damadı Mehmet Gamgam ile eşi Hande Hanım’ı gördüm. Döner bandın önünde valizlerini bekliyorlardı. İki genç Rus kadın, Mehmet Gamgam’ın hemen yanına sıkışıp valizlerini beklemeye başladı. Bunu gören Hande Hanım, İngilizce “Lütfen pandemi kurallarına uyun ve insanlarla mesafenizi koruyun. Siz gidip kocamın dibine girdiniz” diye iki hanımı üst üste uyardı.

PANDEMİ BAHANE TÜRKİYE ŞAHANE

Türkiye’nin en gözde modellerinden Güzide Duran, 2007’de iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmişti. Selin ve Emir adında iki çocuğu olan Aksoy çifti, 2014’ten beri Amerika’nın Florida eyaletinde yaşıyor. Pandemi döneminde Miami’den İstanbul’a dönen çift, üç aydır tekne ile Ege ve Akdeniz sahillerinde tatil yapıyor.

Bu ay Amerika’ya dönmeyi planlayan Aksoylar, tüm dünyada Covid-19 virüsünün yeniden artması üzerine Miami’deki evlerine dönmeme kararı alıp, kışı çok sevdikleri ve özledikleri İstanbul’da geçirmeye karar vermiş.

SANATSEVERLER AKARETLER’DE BULUŞUYOR

Bilgili Holding’in sahibi Serdar Bilgili ve Galeri Merkür’ün sahibi Sabiha Kurtulmuş organizasyonu ile düzenlenen Artweeks@Akaretler 28 Ekim Çarşamba günü Akaretler Sıraevler’de kapılarını açtı. Sanatseverleri, koleksiyonerleri, yerli ve yabancı eserleri bir araya getiren organizasyonda farklı disiplinlerden sanat yapıtları, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Organizasyonun 4. edisyonuna; Anna Laudel, The Empire Project, Ferda Art Platform, Gama, Martch Art Project, Merkur, Mine Sanat, Pi Artworks, Pilevneli ve X-ist galerileri katıldı. Pandemi nedeniyle sağlık önlemlerinin hassasiyetle uygulandığı organizasyonu, 8 Kasım tarihine kadar ücretsiz olarak gezebilirsiniz.