Ünlülerin kapı önü pozları

Xoxo The Mag adlı dijital dergi karantina boyunca ünlüleri kapılarında görüntüledi. Evlerine girmeden, sosyal mesafe kurallarını ihmal etmeden çekimler yapıldı. Serinin en son ünlüsü Songül Öden senaryo yazdığı daktilosuyla poz verip “Sokağa çıkma yasağı sırasında şehirde ne kadar çok kuş olduğunu fark ettim. Muhteşem seslerini duyarak uyandım” dedi.

Alışveriş torbası yerine bir Chanel poşeti kullanan Şebnem Bozoklu karantinada su, tam buğday unu ve instant maya stokladığını söyledi.

Meriç Aral köpeğiyle baş başaydı.

Esra Dermancıoğlu rekor sayıda kolonya ve su tüketti.

Kalben beste yapmaktan vakit bulduğunda mutfağa girdi.

Bol bol senaryo okuyan Hasibe Eren ise kapısına demir parmaklık taktırıp kimseyi 1.5 metreden fazla yaklaştırmadı.