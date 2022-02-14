Ünlülerin katıldığı Justin Bieber'ın partisinde silahlı çatışma
Justin Bieber’ın önceki akşam verdiği partinin çıkışında silahlı çatışma yaşandı. Görüntülerin aksiyon filmlerini aratmadığı çatışmada rapçi Kodak Black’in de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Davetliler arasında Drake, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Jeff Bezos gibi isimler vardı. Kırmızı Ferrari’nin içindekiler, rapçi Kodak Black ve arkadaşlarıyla kavga ettikten sonra çatışma yaşandı.
14 Şubat 2022, Pazartesi 07:34 Son Güncelleme:
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Kanadalı şarkıcı Justin Bieber önceki akşam ABD Los Angeles’ta bir parti verdi. Partiye katılanlar arasında Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Drake, Amber Rose, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner, Barbara Palvin ve dünyanın en zengin 3’üncü kişisi Jeff Bezos gibi birbirinden ünlü isimler vardı.
10 KURŞUN SIKTI
Partinin çıkışında rapçi Kodak Black ve arkadaşları, başka bir grupla kavga etti. Taraflardan biri yanında taşıdığı silahı çıkartıp 10 el ateş etti.
Olayda aralarında Kodak Black’in de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırgan kayıplara karışırken gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
BAŞINA GELMEYEN KALMADI
Yaralananlardan biri imza koleksiyoneri Mark Schaefer’di. 60 yaşındaki adam, bunun gibi etkinliklerin çıkışında bekleyip ünlülerden imza topluyordu. Mark Schaefer 2015’te felci, 2019’da kalp krizini, 2021’de kanseri yenmişti. Bacağından vurulan adamın hayati tehlikesi yok.