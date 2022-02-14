Kanadalı şarkıcı Justin Bieber önceki akşam ABD Los Angeles’ta bir parti verdi. Partiye katılanlar arasında Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Drake, Amber Rose, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner, Barbara Palvin ve dünyanın en zengin 3’üncü kişisi Jeff Bezos gibi birbirinden ünlü isimler vardı.

10 KURŞUN SIKTI

Partinin çıkışında rapçi Kodak Black ve arkadaşları, başka bir grupla kavga etti. Taraflardan biri yanında taşıdığı silahı çıkartıp 10 el ateş etti.

Olayda aralarında Kodak Black’in de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırgan kayıplara karışırken gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Yaralananlardan biri imza koleksiyoneri Mark Schaefer’di. 60 yaşındaki adam, bunun gibi etkinliklerin çıkışında bekleyip ünlülerden imza topluyordu. Mark Schaefer 2015’te felci, 2019’da kalp krizini, 2021’de kanseri yenmişti. Bacağından vurulan adamın hayati tehlikesi yok.







