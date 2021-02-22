Ünlülerin rotası: Tulum

Ege kıyılarında kısa bir tatil yapan oyuncu çift, İstanbul’a döner dönmez sete koşmuştu. Cansel Elçin’in dizisi erken final yaptı, Zeynep Tuğçe Bayat’ın oynadığı karakterin rolü sona erdi. “Fırsat bu fırsat” dediler ve soluğu yazı yaşayan Meksika’da aldılar. Ülkenin ünlü tatil beldesi Tulum’da güneşin ve denizin tadını çıkararak aşk tazelediler. Sosyetik isimlerin ikinci adresi olan Tulum’a gitmek çok moda.

Neden popüler?

Meksika sınırları kapatmadığı için ulaşılabilen az sayıdaki tatil beldesinden biri.

COVID-19 önlemleri çok gevşek.

Ülkeye girerken test istenmediği gibi karantina da yok.

Tulum sokaklarında herkes maskesiz.

Kasımda yapılan Art With Me festivaline 290 bin kişinin gelmesi tepki çekince şehirdeki tüm etkinlikler iptal edildi. Ama barlar hâlâ dolu ve kumsallarda müzikli partiler devam ediyor.

Tulum’daki internet bağlantısı Meksika’nın geneline göre çok iyi. Bu nedenle sosyal medya fenomenleri buradan binlerce paylaşım yapıyor ve bu da turist çekiyor.

Ebru Şallı doğum gününü eşi Uğur Akkuş ile Tulum'da kutlamıştı.

Şeyma Subaşı Tulum'u kapı komşusu yaptı.

Yazı çok seven Eda Taşpınar da şu günlerde Tulum'da.





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