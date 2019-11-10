Ünlülerin sokak tarzları

Pelin Karahan bir ay önce saç rengini değiştirmiş ama Instagram takipçileri yeni imajını beğenmemişti.

"Hayranlarımdan gelen mesajların da etkisi var"

Eski tarzına dönen Karahan “O yaz rengiydi, şimdi kış saçına döndüm. Elbette hayranlardan gelen mesajların da etkisi var” dedi.

"Beyaz her zaman favorim"

Serenay Sarıkaya beyaz tarzı için şunları söyledi: “Tulum o kadar rahat bir kıyafet ki, beyaz da her zaman favorim.”

"Ucuzlarla kombin yapmayı seviyorum"

Günlük sokak stiliyle dikkat çeken Demet Evgar “Lüks markalar, pahalı kıyafetler bana göre değil. Tarzı olan parçaları ucuzlarla kombin yapmayı seviyorum” şeklinde konuştu.

Müge Dağıstanlı

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