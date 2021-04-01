Ünlülerin tercihi: Çekik göz operasyonu

"Parlak göz altları, düşük olmayan göz kapakları, iri ve çekik göz yapısı sağlıklı ve canlı bir görünümü simgeler. Bu tanıma uygun çekik gözlere yani badem göz şekline çok az insan sahiptir. Badem göz şekline sahip olabilmek için hem cerrahi hem de cerrahi olmayan yöntemler uygulanabilir. Endoskopik cerrahi yöntemde üst göz kapaklarının dış köşeleri kaldırılarak hafifçe şakaklara doğru çekilir. Bu sayede gözlerin hem çekik hem de büyük görünmesi sağlanabilir" diyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu çekik operasyonu hakkında konuştu.

ÇEKİK GÖZ OPERASYONU NASIL YAPILIR?

Çekik göz operasyonu ortalama 2-2,5 saat süren endoskopik teknikler ile uygulanır. Saçlı derinin içerisinden minimal kesiler açıldığı için görünen bir iz oluşmaz. Açılan bu minimal kesilerden hem göz hem de kaş ideal şekline getirilerek badem göz şekli sağlanabilir.

Uygulanan minimal invaziv yöntem sayesinde iyileşme süreci hızlı ve zahmetsizdir. Hastanın cilt ve yaşam kalitesine göre ortalama 1 hafta içinde iyileşme tamamlanır. Sonuçlar, operasyondan hemen sonra ortaya çıkar. Endoskopik teknik uygulandığı için klasik yöntemdeki gibi göz çevresinde görünür bir kesi izi oluşmaz.

ÇEKİK GÖZ OPERASYONU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Çekik göz operasyonu olmak isteyen hastaların genel sağlığı yerinde olmalıdır.

Eğer sigara kullanılıyorsa operasyondan bir iki hafta önce bırakılması gerekiyor. Düzenli kullanılan ilaç varsa cerrahın bilgilendirilmesi gerekir.

Özellikle kan sulandırma özelliği olan anti-enflamatuar ilaç kullanılmamalıdır. Operasyondan sonra ilk birkaç gün baş mümkün olduğunca yukarıda tutularak uyunmalıdır.

Kalıcı çekik göz operasyonu ile kişinin ihtiyacına göre farklı estetik uygulamalar kombine bir şekilde birleştirilerek yapılabilir.

Kişiye özel daha ayrıntılı bilgi için alanında uzman estetik cerrahlardan bilgi alınmalıdır.