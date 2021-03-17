Geçen yıl Twitter'daki bir güvenlik açığından faydalanarak daha sonra ABD Başkanı seçilen Joe Biden, eski ABD Başkanı Barack Obama gibi siyasilerle Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates gibi zenginlerin ve Kanye West, Kim Kardashian gibi şöhretlerin hesaplarının hack’lenmesi vakasında 18 yaşında bir genç suçlu bulundu.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki Graham Ivan Clark, Tampa'daki 13. Adliye'de çıkarıldığı mahkemede hack’leme yoluyla 118 bin dolarlık Bitcoin çalınmasının da dahil olduğu dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti. Clark, kripto para kuruluşlarının da hack’lendiği saldırıyla ilgili çocuk cezaevinde 3 yıl hapse mahkum edildi.

Temmuz ortasında çok sayıda doğrulanmış Twitter hesabı hack’lenerek dolandırıcılık amacıyla buralardan Bitcoin dağıtımına ve bağışına dair tweet’ler ve doğrudan mesajlar atılmıştı. Mesajlardaki domaine tıklayanların Bitcoin’leri ele geçirilmişti.

Ağustosta çıkarıldığı mahkemede hakkındaki 30 suçlamayı kabul etmeyen, ama daha sonra savcılıkla anlaşmaya varan genci tanıyanlar, çocukken de Minecraft video oyununun kullanıcılarını kandırmanın yollarını bulduğunu anlatmıştı. Daha sonra OGUsers forumunda nadir sosyal medya kullanıcı adlarını satıp takas ederken Twitter ihlalleriyle meşgul diğer hacker’larla bağlantı kurduğu belirtilmişti.

Hack’lenenler arasında Apple, Uber, Gemini, Binance, KuCoin, Coinbase, Litecoin'den Charlie Lee, Tron'dan Justin Sun, Bitcoin, Bitfinex, Ripple, Cash App, ve CoinDesk de yer alıyordu.