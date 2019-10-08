Ünlülerin yeni moda akımı; Gangs

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Maskülen bir giyim tarzının kadınlara ayrı çekicilik kattığı bir gerçek. Her geçen gün daha ilginç bir hal alan moda sektöründe, yine farklı bir akım yaşandı. Sonbaharın kurtarıcısı olan ceketlere yeni bir yorum geldi. Hollywood ünlülerinin de hemen adapte olduğu bu akımın adı, 'Gangs' akımı. Peki nedir bu Gangs akımı? Gangs kelimesi nereden geliyor?

Şık giyinen mafyalar

'Gangs' akımı, adından da anlaşılacağı gibi, 'gangster' kelimesinden geliyor. Gangster, 20'nci yüzyılın başlarında, ABD'de ortaya çıkan çete üyelerine verilen bir ad. Bu çete üyeleri, genellikle şık giyimleri ile dikkat çekiyordu.

İşte bu gangsterlerden esinlenen modacıların başlattığı akıma 'Gangs' akımı deniyor. Bu akımın ana kuralı ise; bol bir ceket ve kumaş pantolonu doğru şekilde kombinlemek.

Ünlüler Gangs akımına öncülük ediyor

Hollywood ünlülerinin kısa sürede benimsediği akım, hızla yayılıyor. Gangs tarzı, 'güçlü kadın' imajı yarattığı için tercih ediliyor.

Bu akımı en çok seven ünlü ise 44 yaşındaki Charlize Theron.

Her zamanki gibi yine şıklığından ödün vermeyen Charlize Theron, ceketini genellikle omuzlarına atmayı tercih ediyor.

Elle dergisinin düzenlediği Hollywood ödül törenine de Gangs tarzı ile katılan Charlize Theron'a Lady Gaga da eşlik etmişti.

Lady Gaga ise hem pantolonunu hem de ceketini bol giymeyi tercih etmişti.

Gangs akımının en çok yakıştığı diğer ünlüler ise ABD’li model Emily Ratajkowski (sağda) ve oyuncu Margot Robbie (solda).

Margot Robbie’nin ‘Attico’ imzalı sarı takımı 1615 dolar.

Stilettolarınızı unutmayın!

Kumaş pantolon üzerine giyilen bol bir ceketle bu akıma siz de dahil olabilirsiniz. Elbette bu giyim tarzının olmazsa olmazı, takımla uyumlu bir çift stiletto.







