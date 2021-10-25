Uno ile eşleştirme | Çocuklar için oyunlar

Çocuklarla oynanan eşleştirme oyunları görsel hafızalarının gelişmesini sağlar.

MALZEMELER

Uno kartları. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla birlikte tüm Uno kartlarını karıştırıp bir yere seriniz. İlk başta tüm kartları renklerine göre ayırınız ve sonrasında ise birkaç tane aynı renk ve aynı sayı olan kartlardan seçiniz (6 çift seçmeniz benim naçizane önerimdir). Örneğin, iki tane sarı üç yazılı kart veya iki tane yeşil yedi yazılı kart gibi… Bu çiftleri karıştırıp ters bir şekilde çocuğunuzun önüne diziniz ve sırayla aynı kartları eşleştirmeye başlayınız. Doğru eşleştirme yapan oyuncuya bir eşleştirme hakkı daha tanınır ve doğru eşleştirme yapan oyuncu o kartları kendi yanına alır. En çok kartı olan kazanan olur!