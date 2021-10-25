Uno ile renkler | Çocuklar için oyunlar

Çocuklarla oynanan renk oyunları çocuğunuzun kısa sürede renkleri öğrenmesini sağlar.

MALZEMELER

Uno kartları. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla beraber tüm kartları karıştırınız ve hepsi üst üste dizili halde ters bir şekilde bir yere koyunuz. Çocuğunuzdan kartları tek tek açmasını ve aynı renkleri üst üste koyacak şekilde dizmesini isteyiniz.