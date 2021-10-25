Etkinlik Rehberi Uno ile renkler | Çocuklar için oyunlar

Uno ile renkler | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Uno ile renkler | Çocuklar için oyunlar

Renkleri bulma oyunu çocuğunuzun renkleri tanımasını sağlar. Bu etkinlikteki renkleri eşleştirebilmek hem çocuğunuzun renkleri pekiştirmesini sağlar hem de dikkat ve konsantrasyon becerilerini destekler.

25 Ekim 2021, Pazartesi 12:19 Son Güncelleme:
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Çocuklarla oynanan renk oyunları çocuğunuzun kısa sürede renkleri öğrenmesini sağlar.

MALZEMELER

Uno kartları. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR? 

İlk olarak çocuğunuzla beraber tüm kartları karıştırınız ve hepsi üst üste dizili halde ters bir şekilde bir yere koyunuz. Çocuğunuzdan kartları tek tek açmasını ve aynı renkleri üst üste koyacak şekilde dizmesini isteyiniz.

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