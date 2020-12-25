Destede her kart 0'dan başlayarak 9'a kadar giden rakamlar mevcuttur. Diğer yandan herhangi rengi olmayan 8 adet kart daha vardır. Bunlar;

2 kart al: Bu kart ileri sürüldüğünde bir sonraki oyuncu 2 adet kart çekmek zorundadır. Ayrıca o el sırası geçer. Eğer elde başka bir "2 Kart Al" kartı varsa oyuncunun sırası geçmez. Kart oyunun başında öne sürülürse kurallar yine uygulanır.

Yön değiştir: Bu kart öne sürüldüğünde oyunun yönü değişir. Eğer oyun sağdan sola doğru gidiyorsa aksi yönde dönmeye başlar.

El geçer: Bu kart öne sürüldüğünde ise bir sonraki oyuncu o el oynayamaz. Yine başka bir "El Geçer" kartı eşleşmesi söz konusu olursa oynanabilir. Kart oyunun başında öne sürülürse kurallar yine uygulanır.

Joker: Bu karta sahip olan oyuncu, oyunu devam ettirecek rengi belirler.

4 Kart Al & Joker: Bu karta sahip olan oyuncu oyunun rengini belirlediği gibi bir sonraki oyuncunun yerden 4 adet kart çekmesi gerekir. Ayrıca oyuncu o elde yere kart atamaz.

El değiştir: Bu kartı öne süren kişi elindeki desteyi başka bir deste ile değiştirebilir. Daha sonra oyuna istediği renkle devam eder.

Boş Kart: Deste içerisinde 3 adet boş kart bulunur. Bu kartlara istenen kural yazılabilir.

UNO oyununa nasıl başlanır?

Oyunculardan biri kartları iyice kardıktan sonra, oyunda yer alan herkese 7 tane kart verir. Yere bir adet ıskarta kartı açılır. Diğer kartlar ise çekme destesi olarak bir kenara konur. Oyunun başlayabilmesi için oyundaki herkes desteden bir kart seçer ve en yüksek kartı seçen kişi oyuna başlar.

UNO oyununu nasıl oynanır?

En yüksek kartı seçen oyuncu oyuna başlar. Her oyuncunun yere atacağı kart, yerdeki en üstte bulunan kartla bir bağ kurmalıdır. Bu durum sayıya, renge ya da kartlar üzerindeki sembole bağlıdır. Eğer oyuncunun elinde benzer bir kart yoksa o halde desteden bir kart çekmelidir.

Oyuncunun çektiği kart, yerdeki kartla uyum sağlıyorsa bu turda oynayabilir. Fakat bir bağ yoksa sıra bir sonraki oyuncuya geçer. Şayet elinde tek kart kalan oyuncu, UNO diye bağırır. Oyuncunun elindeki kartı, diğer oyuncular tahmin edebilirse birbirlerini yönlendirebilirler. Bir oyuncunun elinde kart kalmazsa oyun biter. Puanlar yazılır. Oyunculardan herhangi biri 500 puana ulaşmayı başarırsa oyun biter.

UNO oyununun kuralları nelerdir?

Uno kuralları oldukça basittir;

Oyun en az iki en fazla 10 kişi ile oynanır.

Yere atılacak kartlar, yerde en üstte bulunan kartla sayı, renk ya da sembol bakımından uyumlu olmalıdır.

Sıradaki oyuncunun yerdeki kartla eşleşen bir kartı yoksa desteden kart çeker.

Elinde tek kart kalan oyuncu UNO diye bağırır ve diğer oyuncular elindeki kartı tahmin eder.

Çekme destesinde kart kalmazsa, yerdeki kartlar karılır ve çekme destesi yapılır.

Her oyun sonu puanlar yazılır ve 500 puana gelen oyuncu oyunu kazanır.

UNO puanları neye göre verilir?

Üzerinde sayısı olan tüm kartlar kendi değerindedir. Yani 0'dan 9'a kadar olan kartlar kendi rakamı ile hesaplanır. Diğer yandan;

2 Kart Al: 20 Puan

Yön Değiştir: 20 Puan

El Geçer: 20 Puan

Joker: 50 Puan olarak sayılmaktadır.



