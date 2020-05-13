Unreal Engine 5 resmi olarak tanıtıldı – PS5 inanılmaz grafiklerle geliyor
Epic Games, Unreal Engine 5'i resmi olarak tanıttı. PlayStation 5 üzerinde çekilen demo görüntüler harika grafik ve detaylara sahip.
13 Mayıs 2020, Çarşamba 20:03 Son Güncelleme:
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Epic Games yeni oyun motoru Unreal Engine 5'i resmi olarak tanıttı.
PS5 üzerinde çekilen demo oyun görüntülerimi YouTube'a yükleyen ekleyip 10 dakikalık videoda yeni nesil konsolun neler getireceğini gözler önüne serdi.
Lumen in the Land of Nanite adı verilen demo oyunun ticari amaçlı yaratılmadığı ancak yine de ilerleyen tarihlerde oynanabilir olacağı belirtildi.
Unreal Engine 5, 2021'in başlarında ön izleme olarak ulaşılabilir olacak. Tam sürümü ise 2021'in sonlarında çıkacak. Unreal Engine 5, yeni nesil konsollar, mevcut nesil konsollar, PC, Mac, iOS ve Android platformlarını destekleyecek.