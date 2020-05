Epic Games yeni oyun motoru Unreal Engine 5'i resmi olarak tanıttı.

PS5 üzerinde çekilen demo oyun görüntülerimi YouTube'a yükleyen ekleyip 10 dakikalık videoda yeni nesil konsolun neler getireceğini gözler önüne serdi.

Lumen in the Land of Nanite adı verilen demo oyunun ticari amaçlı yaratılmadığı ancak yine de ilerleyen tarihlerde oynanabilir olacağı belirtildi.

Unreal Engine 5, 2021'in başlarında ön izleme olarak ulaşılabilir olacak. Tam sürümü ise 2021'in sonlarında çıkacak. Unreal Engine 5, yeni nesil konsollar, mevcut nesil konsollar, PC, Mac, iOS ve Android platformlarını destekleyecek.