Unutma beni tatlısı tarifi: Unutma beni tatlısı nasıl yapılır?
İsmi pek duyulmayan bir tatlı olsa da Aslında Amasya'nın en sevilen tatlılarından biri olan unutma beni tatlısı oldukça kolay yapılan ve çok lezzetli olan bir tatlıdır. Sevdiklerinize ikram etmek için hızlıca hazırlayabileceğiniz unutma beni tatlısı tarifi için "unutma beni tatlısı tarifi, unutma beni tatlısı nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Amasya'nın yöresel lezzelterinden olan ve hızlı şekilde hazırlanması nedeniyle oldukça sık tercih edilen unutma beni tatlısı tarifi tadıyla hafızalara kazınıyor. Sizde unutma beni tatlısı tarifi arıyorsanız ve unutma beni tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız "unutma beni tatlısı tarifi, unutma beni tatlısı nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
Unutma beni tatlısı tarifi
Unutma beni tatlısı malzemeleri
- 1 su bardağı pekmez
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 su bardağı su
- Dilimlenmiş köy ekmeği
Unutma beni tatlısı yapılışı
Küçük tencerenin içine pekmez ve suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Şerbet kaynadıktan sonra ekmekleri içine atıp pişirmeye devam edin. Ekmekler şerbeti çektikten sonra bir maşa yardımıyla tencerenin içinden alın. Ekmekleri servis tabağına alıp üzerine reçel veya ceviz koyarak servis edebilirsiniz.
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