Magazin Unutulmaz filmlerin efsane ismi hayatını kaybetti

Unutulmaz filmlerin efsane ismi hayatını kaybetti

Magazin

Unutulmaz filmlerin efsane ismi hayatını kaybetti

Top Gun, Midnight Run, Beverly Hills Cop gibi sinemanın yakın dönemine damgasını vuran filmlerde rol alan ünlü oyuncu Frank Pesce, 75 yaşında hayata veda etti. Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden oyuncunun ölüm haberini kız arkadaşı Tammy Scher duyurdu.

17 Şubat 2022, Perşembe 21:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dünyaca ünlü oyuncu Frank Pesce bir süredir mücadele verdiği demans hastalığına bağlı komplikasyonlara yenik düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi Pesce'in kız arkadaşı Tammy Scher duyurdu.

New York'ta 8 Aralık 1946'da dünyaya gelen Frank Pesce, filmlerde genellikle küçük rollerde ya da karakter rollerinde oynadı. Fakat yine de oyun gücüyle seyircinin hafızasında yer etmeyi başardı.

Kariyeri boyunca 75 filmde rol alan Pesce, Sylvester Stallone, Tony Danza ve Robert Forster gibi ünlülerin de yakın arkadaşıydı.

Kariyerine 1970'li yılların ortasında Police Story ve Kojak dizilerinde konuk oyuncu olarak başlayan Pesce, Stallone'nin Rocky ve Paradise Alley filmlerinde de kamera karşısına geçti. 2010'lu yıllara kadar Sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde yer aldı.

Kara Şimşek, Cagney ve Lacey, The Greatest American Hero, Matlock, Who's the Boss ve Miami Vice Frank Pesce'nin rol aldığı dizilerden bazıları. American Gigolo, Young Doctors in Love, Vigilante, Flashdance de Pesce'nin kamera karşısına geçtiği sinema filmleri arasında yer alıyor. Frank Pesce, Beverly Hills Cop'ta Eddie Murphy ile Midnight Run'da Robert De Niro ile birlikte oynamıştı.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
18 Şubat 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
O sorular gerçekti
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
2. Yeditepe Bienali tarihi mahzende
Şirin Sever
Gökçen Erdoğan
Genital estetik şakaya gelmez
Gökçen Erdoğan
Uğur Alkapar
Geçer not alamadı
Uğur Alkapar
Suna Akyıldız
Bekleyelim görelim
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Pompadour Markizi Jeanne Antoinette'nin dudakları
Funda Duru
Yasemin Candemir
Cilt bakımında minimalleşme eğilimi artıyor!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mahkum'da fırtınalar estiriyor! Yıllar içindeki değişimi ise inanılır gibi değil