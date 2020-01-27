Uraz Kaygılaroğlu gitti Kerem Bürsin geldi

Yapımcılığını Mina Saygı’nın üstlendiği, başrollerini Nilperi Şahinkaya ile Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı ‘Aynen Aynen’ Youtube’da başlayıp BluTV’ye transfer olmuştu.

27 Ocak 2020, Pazartesi 08:13 Son Güncelleme:
A A
Uraz Kaygılaroğlu gitti Kerem Bürsin geldi

Başrol oyuncusu Nilperi Şahinkaya, Uraz Kaygılaroğlu’nun yoğun temposu nedeniyle kadrodan ayrıldığını, yerine Kerem Bürsin’in geldiğini açıkladı. Oyuncu “Partnerim Kerem ile yeni bir maceraya başlıyoruz” dedi.

Açıklaması çok konuşulmuştu

İkili daha önce ‘Yaşamayanlar’da oynamıştı. Kerem Bürsin’in “Nilperi yakınlaşma sahneleri öncesinde soğanlı dürüm yiyip ‘Hadi gel beni öp diyordu” açıklaması çok konuşulmuştu.

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Dilan Erkaya'nın yeni sevgilisi melez Laura Shamikova