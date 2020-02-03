Magazin Uraz Kaygılaroğlu haberi Instagram'dan verdi

Uraz Kaygılaroğlu haberi Instagram'dan verdi

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Uraz Kaygılaroğlu haberi Instagram'dan verdi

Sefirin Kızı adlı dizide Gediz karakteriyle hayran kitlesini ikiye katlayan Uraz Kaygılaroğlu, "Eltilerin Savaşı" filminin ilk 3 günlük izlenme rakamlarını Instagram hesabından paylaştı.

03 Şubat 2020, Pazartesi 22:52 Son Güncelleme:
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Gupse Özay imzalı Eltilerin Savaşı filmi Cuma günü vizyona girmişti. Büyük beğeni toplayan filmin ilk 3 günlük izlenme rakamları ortaya çıktı.

Cuma günü vizyona giren Gupse Özay imzalı "Eltilerin Savaşı" filminin ilk 3 günlük izlenme rakamları ortaya çıktı.

Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu Eltilerin Savaşı filminden gelen ilk 3 gün izlenme rakamından duyduğu mutluluğu Instagram hesabından paylaştı.

Kaygılaroğlu filmde "Fatih" karakterini canlandırıyor.


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