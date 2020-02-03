Uraz Kaygılaroğlu haberi Instagram'dan verdi
Sefirin Kızı adlı dizide Gediz karakteriyle hayran kitlesini ikiye katlayan Uraz Kaygılaroğlu, "Eltilerin Savaşı" filminin ilk 3 günlük izlenme rakamlarını Instagram hesabından paylaştı.
03 Şubat 2020, Pazartesi 22:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gupse Özay imzalı Eltilerin Savaşı filmi Cuma günü vizyona girmişti. Büyük beğeni toplayan filmin ilk 3 günlük izlenme rakamları ortaya çıktı.
Cuma günü vizyona giren Gupse Özay imzalı "Eltilerin Savaşı" filminin ilk 3 günlük izlenme rakamları ortaya çıktı.
Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu Eltilerin Savaşı filminden gelen ilk 3 gün izlenme rakamından duyduğu mutluluğu Instagram hesabından paylaştı.
Kaygılaroğlu filmde "Fatih" karakterini canlandırıyor.