Magazin Uraz Kaygılaroğlu, Sefirin Kızı'na veda etti

Uraz Kaygılaroğlu, Sefirin Kızı'na veda etti

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Uraz Kaygılaroğlu, Sefirin Kızı'na veda etti

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde sağlık sorunları yaşayan Neslihan Atagül'ün ardından bir ayrılık haberi daha geldi.

20 Ocak 2021, Çarşamba 14:32 Son Güncelleme:
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Başrolünde Engin Akyürek'in rol aldığı Sefirin Kızı dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Geçirgen bağırsak sendorumuyla mücadele eden Neslihan Atagül'ün diziye veda etmesinin ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun da kadrodan ayrılacağı ortaya çıktı.

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TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaklaşık 2 ay sonra Sefirin Kızı dizisinden ayrılacağı konuşulan Kaygılaroğlu, diziye 1-2 bölüm içinde veda edecek.

Sefirin Kızı dizisine Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle veda etmesinin ardından yerine Tuba Büyüküstün gelmişti.


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