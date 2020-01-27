Uraz Kaygılaroğlu Twitter gündeminde: Gediz Işıklı yargı dağıtıyor

Sefirin Kızı dizisi 6. yeni bölümü ile 27 Ocak Pazartesi günü izleyicilerle buluştu. Dizinin yeni bölümünde yine etkileyici sahneler yaşandı. Sosyal medyada ise dikkat çeken bir detay vardı.

Sefirin Kızı dizisi sosyal medyada Uraz Kaygılaroğlu etiketi ile gündem oldu. Diziden ziyade Kaygılaroğlu ile ilgili yapılan paylaşımlar Twitter gündemine girdi.

Gediz Işıklı karakterine hayat veren Kaygılaroğlu’nun hayranları adeta sosyal medyada fırtına estirdi. Türkiye gündeminde en çok konuşulan konulardan birisi de Uraz Kaygılaroğlu oldu.

Ünlü oyuncunun Sefirin Kızı'ndaki performansı hakkında paylaşımlar yapıldı.”Gediz Işıklı yargı dağıtıyor” diyen takipçiler, dizideki repliklerle de oyuncunun karizması ile ilgili de birçok paylaşım yapıldı.