Uraz Kaygılaroğlu ve eski eşi Melis İşiten bir arada

Şimdilerde Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, kızı Ada'nın 4. yaşını kutlamak için eski eşi Melis İşiten'le bir araya geldi. Melis İşiten ve kızı Ada'yla doğum günü kutladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Kaygılaroğlu, fotoğrafa "Nice yaşlara sevgilim" mesajını not düştü.

"4 yaşında kızımız var"

Melis İşiten de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşiten, Ada ve eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'yla çekildiği mutluluk pozunu, "4 yaşında kızımız var. Teşekkürler. İyi günler." notuyla yayınladı. Çiftin mutluluk kareleri takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in hikayesi...

2014 yılında muhteşem bir törenle nikah masasına oturan Uraz Kaygılaroğlu ve oyuncu eşi Melis İşiten geçen yıl boşandı. Sürpriz ayrılıkla ilgili çift; "Anlaşmalı boşanıyoruz, boşanma nedeni de yaşadığımız görüş ayrılıkları" açıklamasını yaptı. İkili kararın ardından evlerini de ayırdı. Çift, ayrılsa da kızları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.







