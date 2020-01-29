Uraz Kaygılaroğlu ve Mehtap Algül aşk mı yaşıyor?
Kızının annesi Melis İşiten'den 6 ay önce boşanan Uraz Kaygılaroğlu'nun, kalbini yeni birine açtığı söyleniyor. İddialara göre; yakışıklı oyuncu, sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile aşk yaşamaya başladı.
29 Ocak 2020, Çarşamba 10:28 Son Güncelleme:
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Kendi gibi oyuncu Melis İşiten ile 5 yıllık evliliğini Temmuz 2019'da bitiren Uraz Kaygılaroğlu, ayrılığı atlattığı iddia edildi. Takvim gazetesinin haberine göre; son dönemde yıldızı iyice parlayan oyuncu, gönlünü sosyal medya fenomeni Mehtap Algül'e kaptırdı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikili, paylaşımlarıyla kendilerini ele verdi.
Şimdilik takipleşmiyorlar
Rapçi Ezhel'in 'Shawty bana baksan' şarkısını paylaşan Algül'e, Kaygılaroğlu'nun "Shawty benimle misin bu akşam?" karşılığını vermesi iddiaları güçlendirdi. Öte yandan aşk yaşadıkları söylenen Uraz Kaygılaroğlu ve Mehtap Algül, sosyal medya üzerinden şimdilik birbirlerini takip etmiyor.
Melis İşiten'le 5 yıllık evliliğini sürpriz bir şekilde bitiren Uraz Kaygılaroğlu'nun, Ada adında bir kızı var.
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