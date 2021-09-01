Magazin Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından bir sürpriz imza daha gerçekleşti

Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından bir sürpriz imza daha gerçekleşti

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Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından bir sürpriz imza daha gerçekleşti

Bir dönem yayınlanan Asmalı Konak isimli diziyle adını duyuran ve daha sonra birçok başarılı yapımda rol alan Burak Altay, yeni sezonda ekrana gelecek olan ve başrolünde Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oldu. Burak Altay, son olarak Şampiyon isimli diziyle ekrana gelmişti.

01 Eylül 2021, Çarşamba 12:26 Son Güncelleme:
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Başrolünde Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı yeni sezonda ekranlara gelecek olan Üç Kuruş isimli dizinin hazırlıkları devam ediyor. Ay Yapım imzalı diziye sürpriz bir transfer yapıldı. Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon isimli dizede rol alan Burak Altay, Üç Kuruş isimli diziyle sözleşme imzaladı. Üç Kuruş’un ilk bölümünün ise eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

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