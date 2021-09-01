Başrolünde Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı yeni sezonda ekranlara gelecek olan Üç Kuruş isimli dizinin hazırlıkları devam ediyor. Ay Yapım imzalı diziye sürpriz bir transfer yapıldı. Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon isimli dizede rol alan Burak Altay, Üç Kuruş isimli diziyle sözleşme imzaladı. Üç Kuruş’un ilk bölümünün ise eylül ayında yayınlanması bekleniyor.