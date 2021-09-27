Uraz Kaygılaroğlu bir yandan Ay Yapım imzası taşıyacak yeni dizi Üç Kuruş ile adından söz ettirirken, diğer yandan özel hayatı ile de gündem oldu. Geçtiğimiz dönemlerde Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa süreli ilişki yaşayan Uraz Kaygılaroğlu’nun, yeni sevgilisi Ceren Kaçıkoç ile eğlenceli pozu magazin gündemine girdi…

URAZ KAYGILAROĞLU’NUN YENİ SEVGİLİSİ CEREN KAÇIKOÇ KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, daha önce oyuncu Melis İşiten ile evlenmiş ve çiftin bir kızı dünyaya gelmişti. Genç oyuncu eşinden ayrıldıktan sonra, yine kendisi gibi oyuncu olan Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa süreli ilişkiler yaşamıştı.

Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni sevgilisi Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka çıktığı haberi ise magazin severler tarafından gündem oldu.

Pek çok kişi Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni sevgilisi Ceren Kaçıkoç’un kim olduğu ve ne iş yaptığına ilişkin araştırma yaparken, genç kadının özel bir şirkette sosyal medya yöneticisi olarak çalıştığı öğrenildi.