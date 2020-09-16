Uraz ne demek? Uraz ne anlama gelir?

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Uraz ne demek?

Pek fazla bilmese dahil Uraz ismi Türkçe kökenli bir addır. Orta Asya'dan günümüze kadar ulaşmış ve son dönemlerde ilgi gören isimlerden biridir. Özellikle anlamı ve telaffuzu ile beraber beğeni toplayan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Uraz isminin çok güzel ve çok özel bir anlamı bulunmaktadır. ‘Şans’ ve ‘talih’ anlamları üzerinden Türkiye'de yer aldığını söylemek mümkün. Bu ayrıcalık ve anlamları üzerinden siz de erkek çocuğunuz için bu ismi verebilirsiniz. Tek başına kullanıldığı gibi farklı isimlerle de kombin şeklinde değerlendirmek mümkün.