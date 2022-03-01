Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'nin, Sayın Bakanımızla görüşmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde dost ve kardeş Ürdün'le ikili ilişkilerimizin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

ANKARA, (DHA)



