Siyaset Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi, Türkiye'ye geliyor

Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi, Türkiye'ye geliyor

Siyaset

Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi, Türkiye'ye geliyor

Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

01 Mart 2022, Salı 22:25 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'nin, Sayın Bakanımızla görüşmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde dost ve kardeş Ürdün'le ikili ilişkilerimizin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

ANKARA, (DHA)

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