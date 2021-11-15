Ürdün - İran maçında erkek kaleci iddiası ortalığı karıştırdı
Kadınlar futbolunda şok bir olay yaşandı. Ürdün ile İran'ın kadın futbol takımlarının maçında iddiaya göre İran'ın kalesinde erkek kaleci oynadı. Kalecinin tesettürünü çıkarmasıyla yükselen iddialar için FIFA'dan açıklama bekleniyor.
15 Kasım 2021, Pazartesi 09:46 Son Güncelleme:
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Ürdün Futbol Federasyonu, İran'ı erkek kaleci oynattığı gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etti. Bahsi geçen kaleci penaltılarda takımına galibiyeti getirmişti.
Ürdün, FIFA'ya verdiği dilekçede, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz" dedi.
Konuyla ilgili FIFA'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. İnceleme başlatılması bekleniyor.
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