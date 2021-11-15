Ürdün - İran maçında erkek kaleci iddiası ortalığı karıştırdı

Ürdün Futbol Federasyonu, İran'ı erkek kaleci oynattığı gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etti. Bahsi geçen kaleci penaltılarda takımına galibiyeti getirmişti.





Ürdün, FIFA'ya verdiği dilekçede, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz" dedi.

Konuyla ilgili FIFA'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. İnceleme başlatılması bekleniyor.