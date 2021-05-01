Dünya Ürdün ve Suudi Arabistan’da Kovid-19’dan ölümler arttı

Ürdün ve Suudi Arabistan’da Kovid-19’dan ölümler arttı

Dünya

Ürdün ve Suudi Arabistan’da Kovid-19’dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün’de 35, Suudi Arabistan’da 11 kişi daha yaşamını yitirdi.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 19:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 35 kişinin vefat ettiği, 704 yeni vaka kaydedildiği, 2 bin 507 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi. Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 8 bin 871’e, vaka sayısının 712 bin 77’ye, iyileşenlerin sayısının da 685 bin 10’a yükseldiği kaydedildi. - Suudi Arabistan Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1048 yeni vaka tespit edildiğini, 964 kişinin ise iyileştiğini duyurdu. Salgında toplam can kaybının 6 bin 968’e, vaka sayısının da 418 bin 411’e yükseldiği, bunlardan 401 bin 544’ünün ise iyileştiği belirtildi.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Ayvalık’tan mesaj var: Kapanma tatil değil
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Dış güçler’
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Can kaybı 576 bini geçti