Dünya Ürdün'de ilk corona virüs kurbanı

Ürdün'de ilk corona virüs kurbanı

Dünya

Ürdün'de ilk corona virüs kurbanı

Ürdün'de yeni tip corona virüsten (Kovid-19) ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

28 Mart 2020, Cumartesi 10:24 Son Güncelleme:
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Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Prens Hamza Hastanesi Müdürü Dr. Abdurrezzak el-Haşman, 83 yaşında bir kadının Covid-19'dan dolayı yaşımını yitirdiğini açıkladı.

Haşman, ölen kadının daha önceden kronik hastalıkları olduğunu belirtti.

Resmi verilere göre, ülkede Covid-19 vaka sayısı 235'e ulaştı.

Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, dün başkent Amman'da ülke genelinde 21 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu. 

AA


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