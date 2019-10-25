Ürdün'de kadın futbolcular, başörtüsü düşen rakiplerine siper oldu Ürdün'de Shabab Al Urdon ve Amman kulüplerinin kadın takımları arasındaki maçta fair-play örneği yaşandı. İkili mücadele esnasında başörtüsü düşen Ammanlı futbolcu, yere eğilerek açılan saçlarını kapatmaya çalıştı. Bu sırada rakip futbolcular oyunu durdurdu ve rakiplerine siper oldu.