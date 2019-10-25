Ürdün'de kadın futbolcular, başörtüsü düşen rakiplerine siper oldu
Ürdün'de Shabab Al Urdon ve Amman kulüplerinin kadın takımları arasındaki maçta fair-play örneği yaşandı. İkili mücadele esnasında başörtüsü düşen Ammanlı futbolcu, yere eğilerek açılan saçlarını kapatmaya çalıştı. Bu sırada rakip futbolcular oyunu durdurdu ve rakiplerine siper oldu.
Ürdün Kadınlar Futbol Ligi'nde Shabab Al Urdon ve Amman takımlarının oyuncuları arasında yeşil sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.
Mücadelenin 34. dakikasında yaşanan ikili mücadele esnasında Amman kulübünden adı öğrenilemeyen bir oyuncunun başörtüsü açıldı.
Saçlarının görünmesini engellemek için yere kapanıp başörtüsünü düzeltmeye çalışan futbolcuya rakip takım oyuncularından anında destek geldi.
30 saniye boyunca rakiplerinin başörtüsünü düzeltebilmesi için etrafında çember oluşturan Shabab takımının oyuncuları, fair-play örneği sergiledi.
Geçen sene yaşandı
Maçta yaşanan olayın videosunu paylaşan Youtube kanalı, olayın geçen yıl Ekim ayında Kadınlar Ligi final maçında yaşandığını belirtti. Olayın videosu ise yeni yeni yaygınlaştı.
Video sosyal medyada hızlıca yayıldı. Ünlü İngiliz yazar ve aynı zamanda futbolcu Ammy Wambach'la evli olan Glennon Doyle, videoyu paylaşarak "Birbirimize ihtiyaç duyduğumuzda dururuz, kenetleniriz ve birbirimizi koruruz. Futbolu ve kadınları seviyorum" notunu yazdı.
https://www.instagram.com/p/B4AQtAhhP_e/
Bu haberi de okudularKadın futbolunun yükselişini gösteren 10 gelişme