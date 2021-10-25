Üre gübresi ne işe yarar? Faydaları nelerdir?
Tarım sektöründe kullanılan gübreler bitkiler için oldukça iyi bir fayda sağlamaktadır. Peki, üre gübresi ne işe yarar? Kısaca faydaları nelerdir? Ne işe yarar? Üre gübresi hakkında merak edilenler haberimizde.
25 Ekim 2021, Pazartesi 18:05 Son Güncelleme:
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Proteinin metabolize edilmesi sonucunda doğal olarak oluşan üre gübresi dışkı ile arılan bir ürün olma özelliği taşımaktadır. Tarım sektöründe ekinlerde gübre ile kullanılmasının dışında hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır. Peki, üre gübresi ne işe yarar? Kısaca faydaları nelerdir? Ne işe yarar? Üre gübresi hakkında bilinenler...
ÜRE GÜBRESİ NE İŞE YARAR?
Üre gübresi bitkilerin azot ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır. Özellikle bitkilerin gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Bitkilere canlılık veren, fotosenteze yardımcı olan ve verimi arttıran üre gübresi ekinlere gelişim döneminde büyük destek vermektedir.
Üre gübresi genellikle her ekinde kullanılmaktadır. Ekinlerde üre eksikliği yaşanabilmektedir. Üre eksikliğinde ekinlerin gelişimi yavaşlamakta, yaprakları solmakta ve verimde azalma görülmektedir. Bu noktada üre gübresi bu sorunun önüne geçmektedir.
FAYDALARI NELERDİR?
- Üre gübresinin tarım sektöründe büyük katkısı bulunmaktadır. Üre gübresinin faydaları şunlardır:
- Ekinlerin gelişmesini hızlandırmaktadır.
- Meyve ve dane gelişiminde önemli rol üstlenmektedir.
- Hububat ve mısır ekiminin temel desteği olmaktadır.
- Tarım araçları üzerinde daha az paslandırıcı etkisi bulunmaktadır.
- Üre gübresinin tarımsal değeri oldukça yüksektir.
- Suda hızlı çözünebilme ve pratik uygulama gibi pek çok avantajı ve faydası bulunmaktadır.