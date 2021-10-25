Üre gübresi ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

Proteinin metabolize edilmesi sonucunda doğal olarak oluşan üre gübresi dışkı ile arılan bir ürün olma özelliği taşımaktadır. Tarım sektöründe ekinlerde gübre ile kullanılmasının dışında hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır. Peki, üre gübresi ne işe yarar? Kısaca faydaları nelerdir? Ne işe yarar? Üre gübresi hakkında bilinenler...

ÜRE GÜBRESİ NE İŞE YARAR?

Üre gübresi bitkilerin azot ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır. Özellikle bitkilerin gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Bitkilere canlılık veren, fotosenteze yardımcı olan ve verimi arttıran üre gübresi ekinlere gelişim döneminde büyük destek vermektedir.

Üre gübresi genellikle her ekinde kullanılmaktadır. Ekinlerde üre eksikliği yaşanabilmektedir. Üre eksikliğinde ekinlerin gelişimi yavaşlamakta, yaprakları solmakta ve verimde azalma görülmektedir. Bu noktada üre gübresi bu sorunun önüne geçmektedir.

FAYDALARI NELERDİR?