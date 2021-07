TANI İÇİN DOĞRU DEĞERLENDİRME ÇOK ÖNEMLİ

Polikistik over sendromu, kadınlarda hormonal dengenin bozulmasi ile ilişkili bulguların görüldüğü endokrin problemidir. Diğer bir deyişle hormonal dengenin fizyolojik sınırların dışına çıkması sonucunda belli bulgu ve semptomlarla seyreden bir hastalıktır diyen Doç. Dr. Mehmet Reşit Asoğlu; “En önemli üç belirti veya semptomu sıralayacak olursak ilki ultrasonografi muayenesinde yumurtalıkların polikistik görünümünde olması yani beklenenden daha fazla sayıda folikül olmasıdır. İkincisi erkeklik hormonu düzeyinde artış veya erkeklik hormonu artışına bağlı tüylenme gibi bulgulardır. Üçüncüsü ise adet görememek veya düzensiz adet görmek olarak ifade edebileceğimiz yumurtalıklarda fonksiyon bozuklugu durumu yaşanmasıdır. Bu belirti ve semptomlar başka problemlerde de görülebileceği için bir kadında bu belirti ve semptomlardan biri veya birkaçı bulunuyorsa polikistik over sendromundan şüphelenmek gerekir ve detaylı bir değerlendirme ile tanı netleştirilebilir. Üreme çağındaki kadınlarda polikistik over sendromu görülme oranı yaklaşık %10’dur. Bu sebeple iyi bir değerlendirme doğru tanı için çok önemlidir” şeklinde ifade etti.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU HAMİLELİĞE ENGEL DEĞİLDİR

Polikistik over sendromu olan kadınlarda infertilite yaygın bir problem olmakla birlikte doğal yolla gebeliğin meydana gelmesi de mümkündür. Diğer bir deyişle bir grup polikistik over sendorumu olan kadın hiçbir müdahaleye gerek olmadan kendiliğinden gebe kalabilir diye belirten Doç. Dr. Mehmet Reşit Asoğlu; “Polikistik overe bağlı olarak yaşanan infertilite probleminde çeşitli yaşam tarzı değişiklikleri, hekimin uygun gördüğü bazı ilaçlar veya yardımcı üreme teknikleri ile gebelik mümkündür. Burada hasta kişiye özel olarak değerlendirmeye alınmalı; kadın yaşı, beraberinde başka hastalıkların olup olmadığı ya da çocuk sahibi olmayı engelleyen eşine ait problemler de göz önünde bulundurulmalı ve polikistik over durumunda gebelik için basamaklı bir yol izlenmelidir. Örnegin kilo problemi olmayan polikistik overli bir kadında direk olarak ilaç tedavisine başlanabilir ancak çocuk isteğinin uzun yıllardır sürüyor olması, kadının tüplerinin kapalı olması veya eşinde ciddi sperm düşüklüğü yaşanması durumlarında direk tüp bebek tedavisi yapılmalıdır. Çiftlerin detaylı olarak değerlendirmesi yapıldıktan sonra gebeliğe ulaşmak için yol haritası belirlenmelidir” diye ifade etti.

POLİKİSTİK OVER SENDROMUNDA GEBELİK İÇİN ÜÇ FARKLI TEDAVİ YOLU İZLENİR

Polikistik over sendromu olan kadınlarda gebelik için yapılacak tedaviler üç başlık altında incelenmektedir. Bu tedavileri yaşam tarzı değişiklikleri, farmakolojik tedavi ve tüp bebek tedavisi olarak sıralayabiliriz diyen Doç. Dr. Mehmet Reşit Asoğlu; “İlk olarak yaşam tarzı değişiklikleri ile tedaviye başlamak gerekir. Kilo problemi olan kadınların kilo vermesi, hareketsiz bir yaşam tarzına sahip kadınların ise fiziksel aktiviteyi artırmasını öneriyoruz. Kilo vermek, polikistik overin sebep olduğu semptomları iyileştirici etkiye sahiptir. Kilo verildiği takdirde adet döngüleri daha düzenli hale gelebilir ve spontan gebelik şansı artabilir. Sigara içiyorsa bırakması ve alkol alımını kısıtlaması da yaşam tarzı değişiklikleri içinde yer almalıdır. İkinci olarak ilaç tedavisi önerilir. İlaç tedavisi ile polikistik over sendromu olan kadınlarda yumurtlama mekanizması harekete geçirilir. Bazı ilaçların kullanımı ile yumurtlama sağlanır ve spontan gebelik şansı artırılabilir. Ağızdan alınan ilaçlara yanıt vermeyen olgularda iğne şeklinde uygulanan ilaçlar da verilebilir. Üçüncü olarak; tüp bebek tedavisi önerilir. Polikistik over olan kadınlarda tüp bebek tedavisi yüksek başarıyla sonuçlanmaktadır. Tüp bebek tedavisinde iğne şeklinde uygulanan ilaçlarla çok sayıda yumurta büyütülür ve yumurtalar belli bir büyüklüğe ulaştığında yumurta toplama işlemi yapılır. Sperm ile toplanan yumurtalar arasında döllenme işlemi gerçekleştirilir ve elde edilen embriyolar çoğu zaman dondurulur. Rahim hazırlığı yapılır ve donmuş embriyolar çözülerek transfer işlemi yapılır. Embriyoları fazla sayıda olan hastalarda bu embriyolar uzun yıllar saklanabilir ve kullanılabilir. Saklanan embriyolar başarısızlık oldugu durumlarda veya ikinci çocuk isteği olan çiftlerde çözülerek kullanılabilir. Saydığımız tüm tedavi seçenekleri için çiftler kapsamlı olarak değerlendirilmeli ve en doğru tedavi yolu belirlenmelidir” şeklinde konuştu.