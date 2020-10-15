Ekonomi Üretici Sıtkı Gökmen Mıhçıoğlu, zeytinliklerini havadan denetliyor

Üretici Sıtkı Gökmen Mıhçıoğlu, zeytinliklerini havadan denetliyor

Ekonomi

Üretici Sıtkı Gökmen Mıhçıoğlu, zeytinliklerini havadan denetliyor

Kendine ait uçakla düzenli olarak zeytinliklerini havadan kontrol eden zeytin üreticisi Sıtkı Gökmen Mıhçıoğlu, zeytin yetiştirmek isteyenlere de bazı tavsiyelerde bulundu.

15 Ekim 2020, Perşembe 23:02 Son Güncelleme:
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Mıhçıoğlu “Ülkemizde birçok bölgede zeytin yetişmektedir. Zeytin yetiştirmek isteyenlere tavsiyem geleneksel yöntemlerin yanında teknik ve teknolojik gelişmelere uyumlu çalışmalar yapmalarıdır. Maalesef hala günümüzde hasat yapılırken çırpma yöntemine devam edildiğinden dolayı yüz yıllık zeytin ağaçlarının dalları büyük oranda zarar görüyor. Zeytin yetiştirmek isteyenler sulama, gübreleme ve budama konularında bilgi sahibi olmalı ve verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalar yapmalıdır” dedi.

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Kuruyan barajların çekimini yaptım

Sıtkı Gökmen Mıhçıoğlu “Kendi uçağımla özel bir çekim gerçekleştirerek, Türkiye’deki kuruyan barajların havadan profesyonel çekimlerini yaptım. Yaptığım çekimlerde bölgenin su ihtiyacını karşılayan barajların kuruduğunu görüntüledim” dedi.

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