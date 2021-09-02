Çiftçiye kuraklık desteği! 30 lira ile 100 lira arasında...

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

ÇKS’YE KAYITLI OLANLARA

Karar, yem bitkisi amacıyla ekilenler hariç, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olarak kuru şartlarda ekilen arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, mercimek ve nohut ürünlerini kapsıyor. Destek ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS’ye göre oluşturulacak icmaller esas alınarak Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak.

PANCAR ÇİFTÇİSİNE 650 MİLYON LİRA

Türkşeker’in 25 Ağustos Çarşamba günü pancar çiftçilerinin hesabına yatırdığı 140 milyon lira sulama avansı ile birlikte toplamda çiftçilere verilen destek 650 milyon lira oldu. Türkşeker fabrikalarında bu yıl ilk pancar alımı 6 Eylül’de Malatya Şeker Fabrikası ile başlıyor. Açıklamada, geçen yıl son 40 yılın üretim rekorunu kıran Türkşeker’in bu yıl da A şekeri kotasına denk gelen şeker pancarı temininde sorun yaşamayacağı kaydedildi.

YANGIN BÖLGELERİNDE ELEKTRİK FATURALARI 3 AY ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı kararıyla Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye’de yaşanan orman yangınları nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları 3 ay süreyle ertelendi. Konutu, işyeri ve tarımsal üretim alanı kullanılabilir halde olanlar, ertelemeden yararlanabilmek için dilekçelerini 1 Ekim’e kadar tedarik şirketine sunacak veya taleplerini çağrı merkezleri ya da çevrimiçi başvuru kanalları üzerinden iletecekler. Konutu, işyeri ve tarımsal üretim alanı kullanılamaz halde olanlar, ‘hasar durum belgesi’ ile başvuruda bulunacak.