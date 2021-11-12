Üreticiyi koruyan destekler

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.

Nadas için dekar başına 8 liralık mazot desteği verilecek. Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 10 ila 100 lira destek ödemesi yapılacak.

ARI KOVANINA 15 LİRA

Arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere kovan başına 15 lira destek verilecek. Yangın ve sel bölgesinde zarar gören arıcılara ise kovan başına 30 lira katkı sağlanacak. Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği, belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 lira olacak.

Hayvancılık alanında yetiştiricilere 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için 370 lira destek verilecek.

Çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun ve keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 6 bin lira olarak ödenecek.