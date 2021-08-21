Üretime, istihdama 3 yeni kredi paketi

Uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman sağlamanın taşıdığı önemin farkında olduklarını belirten Bakan Elvan, paketleri şöyle sıraladı:

İlk olarak, likidite sıkıntısı çeken küçük ölçekli firmalara ilave istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkanını,

ikincisi, imalata dayalı ve ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5’inci ve 6’ncı bölgelerde uzun vadeli kredi desteğini,

üçüncüsü, ihracat potansiyeli yüksek olan küçük ve ortaboy işletmelerin (KOBİ) dış pazarlara açılmalarını teşvik etmek üzere Eximbank Kredi Destek Paketi’ni devreye alıyoruz.”

YÜZDE 8 BÜYÜME BEKLENTİSİ

Türkiye ekonomisinin salgın sürecinde üretim kapasitesini koruduğunu ve büyümeye devam ettiğini vurgulayan Bakan Elvan, şunları söyledi: “2021’in ikinci çeyreğinde üretim, ihracat, hizmetler sektöründeki güçlü toparlanma ve baz etkisinin de katkısıyla yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz.

Öncü göstergeler ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin üçüncü çeyrekte de sürdüğüne işaret ediyor. Bu çerçevede, salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda 2021 yılı için yüzde 8’in üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Yüksek büyüme oranını düşük bir cari açıkla gerçekleştireceğiz. Milli gelirin yüzde 3’ü civarında bir cari açık vermeyi bekliyoruz.”

ARA ELEMAN İÇİN ÜCRETLER ARTACAK

Bakan Elvan’ın konuşmasından diğer detaylar şöyle: