Üretime, istihdama 3 yeni kredi paketi
Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reform Programı mart ayında açıklanmıştı. Kocaeli’de dün iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu alanları desteklemek ve üreticiler üzerindeki yükü azaltmak üzere önemli adımlar atacaklarını belirterek, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli 3 yeni desteğe başlayacaklarını açıkladı.
21 Ağustos 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman sağlamanın taşıdığı önemin farkında olduklarını belirten Bakan Elvan, paketleri şöyle sıraladı:
- İlk olarak, likidite sıkıntısı çeken küçük ölçekli firmalara ilave istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkanını,
- ikincisi, imalata dayalı ve ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5’inci ve 6’ncı bölgelerde uzun vadeli kredi desteğini,
- üçüncüsü, ihracat potansiyeli yüksek olan küçük ve ortaboy işletmelerin (KOBİ) dış pazarlara açılmalarını teşvik etmek üzere Eximbank Kredi Destek Paketi’ni devreye alıyoruz.”
YÜZDE 8 BÜYÜME BEKLENTİSİ
Türkiye ekonomisinin salgın sürecinde üretim kapasitesini koruduğunu ve büyümeye devam ettiğini vurgulayan Bakan Elvan, şunları söyledi: “2021’in ikinci çeyreğinde üretim, ihracat, hizmetler sektöründeki güçlü toparlanma ve baz etkisinin de katkısıyla yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz.
Öncü göstergeler ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin üçüncü çeyrekte de sürdüğüne işaret ediyor. Bu çerçevede, salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda 2021 yılı için yüzde 8’in üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Yüksek büyüme oranını düşük bir cari açıkla gerçekleştireceğiz. Milli gelirin yüzde 3’ü civarında bir cari açık vermeyi bekliyoruz.”
ARA ELEMAN İÇİN ÜCRETLER ARTACAK
Bakan Elvan’ın konuşmasından diğer detaylar şöyle:
- Para politikasının etkinliğini güçlendirmek adına, maliye politikalarıyla da enflasyonla mücadeleye destek veriyoruz.
- Kamu maliyesi tarafında yapılan indirim ve fiyat ayarlamaları sonucunda 103 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik.
- Yılın son çeyreğinde enflasyon eğiliminin belirgin bir düşüş sürecine girmesini öngörüyoruz.
- Sanayicilerin ara eleman bulma konusunda yaşadıkları sorunların farkındayız. Mesleki eğitim merkezlerine ilgiyi artırmak için gençlerin kalfalık döneminde aldıkları ücretleri artıracağız.
- Sanayicinin yükünü hafifletmek için de bu merkezlerden eğitim alan öğrencilerin ücretlerini biz ödeyeceğiz.