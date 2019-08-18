İzmir’in Karabağlar ilçesinde çıkan yangının ardından kentin iki ilçesinde daha ormanlık alanlar alevlere teslim oldu.

Urla ilçesinde bulunan Demircili Köyü ve Menderes’in Gümüldür Mahallesi’nin Yarentepe mevkisindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Urla'daki orman yangını, Yukarı Orhanlı Köyü'ne sıçradı. Köy tedbir amaçlı boşaltıldı.

Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli İzmir'deki yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "En önemli yangın Karabağlar'da. Hava şartları istediğimiz seviyeye gelmedi, rüzgar çok kuvvetli esiyor. 100 hektarın çok üzerinde bir alanda etkili." ifadelerini kullandı.

İHA