2017 yılında Uruguay'da Penarol ile Palmeiras arasında oynanan Copa Libertadores maçında olaylar çıkmıştı. Olayların tam içinde olan Felipe Melo, bir rakibine yumruk attığı için hakkında soruşturma açılmıştı. Maç bitiminde takımla beraber Brezilya'ya döndüğü için hakkındaki tutuklama kararı süreci işleyemedi ve askıda kaldı. Melo'nun Uruguay'a ayak bastığı anda güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınması söz konusu.

Palmeiras yöneticilerinin, Felipe Melo ile ilgili durumu çözmek için gerekli bürokratik adımları attığı belirtildi.



